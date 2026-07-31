Bern - Die Marktmieten für neu abgeschlossene Mietverträge im 2. Quartal 2026 liegen über dem Niveau des Vorjahresquartals. Die Mieten bei Neubauten erhöhen sich um 1,4 Prozent und bei Altbauten um 2,7 Prozent. Zum Vorquartal steigen die Marktmieten für Wohnungen insgesamt um 2,4 Prozent, wie das Beratungsunternehmen Fahrländer Partner Raumentwicklung (FPRE) am Freitag bekannt gab. Im Neubausegment fallen die Anstiege in der Südschweiz (+2,0 Prozent), ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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