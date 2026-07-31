Bei Schaeffler ist die mittelfristige Wachstumsstory schwer beschädigt. Wegen deutlich schwächerer Erwartungen für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge senkt der Autozulieferer seine Umsatzziele für 2028 kräftig. Besonders hart trifft es die E-Mobilität. Dass die Margen- und Cashflow-Ziele für den Konzern stehen, kann die Anleger nicht beruhigen: Die Aktie bricht zeitweise um mehr als 18 Prozent ein.Die Reaktion fällt heftig aus, ist aber nachvollziehbar. Schaeffler erwartet für 2028 nur noch einen Umsatz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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