© Foto: KI-generiertes Symbolbild (ChatGPT).Die Anteile der Social-Media-Plattform Reddit konnten von der Vorlage neuer Quartalszahlen nicht profitieren. Sie brechen am Freitag zweistellig ein. So viel Wachstum hat aktuell keine andere Plattform zu bieten Facebook, Instagram (Meta Platforms), TikTok (ByteDance), Pinterest, Snapchat - reichweitenstarke und kommerziell erfolgreiche Soziale Netzwerke gibt es inzwischen viele. Doch keines ist aktuell so wachstumsstark wie die im März 2024 an die Börse gegangenen Forenplattform Reddit. Die ist bei Anlegerinnen und Anlegern nicht für die hohe Volatilität ihrer eigenen Anteile bekannt, sondern auch dafür, bei den Anteilen anderer Unternehmen immer wieder für heftige Kursausschläge zu …
Enthaltene Werte: US02079K1079,US75734B1008Den vollständigen Artikel lesen
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