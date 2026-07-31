Amazon legte am Donnerstag (30. Juli, nach US-Handelsschluss) die Finanzergebnisse für das 2. Quartal 2026 vor. Die Spannung im Vorfeld der Veröffentlichung war enorm. In einer ersten Kursreaktion ging es für die Aktie kräftig nach oben. Ein eminent wichtiger Widerstand geriet daraufhin unter Druck. Sollte sich das frische Kaufsignal manifestieren, könnte es die Aktie weit tragen. Die nächsten Handelstage werden richtungsweisend.Amazon mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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