Enbridge - ENB: Aufwärtstrend trotz Rücksetzer intakt!

Starke Korrelation mit dem Ölpreis!

Wie reagiert die Enbridge-Aktie (ENB) auf die Q2-Zahlen? Die Meldung kommt um 13.00 UHR MESZ!

Enbridge (ENB) - CA29250N1050

Rückblick: Nach einer freundlichen Entwicklung im ersten Halbjahr befindet sich die Enbridge-Aktie seit einigen Wochen in einer Konsolidierungsphase auf hohem Niveau. Größere Kurslücken blieben im betrachteten Zeitraum aus, stattdessen orientierte sich der Kurs über weite Strecken eng an den steigenden gleitenden Durchschnitten und fand insbesondere an der 20-Tage-Linie immer wieder Unterstützung. Zuletzt setzte eine moderate Korrektur ein, die den Kurs in den Bereich einer wichtigen Unterstützungszone zurückführte, ohne den übergeordneten Aufwärtstrend zu beschädigen.

Enbridge-Aktie: Chart vom 30.07.2026, Kürzel: ENB Kurs: 55.43 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Im Chart sehen wir ein klassisches Pullback-Setup, bei dem die Unterstützungszone zwischen rund 55 und 55,60 USD im Mittelpunkt steht. Gelingt dort eine Stabilisierung und dreht der Kurs anschließend wieder nach oben, könnte zunächst das jüngste Zwischenhoch und im weiteren Verlauf die Marke von 58 USD ins Visier genommen werden. Die weiterhin freundlich verlaufenden gleitenden Durchschnitte sprechen dafür, dass es sich derzeit eher um eine Konsolidierung innerhalb eines intakten Aufwärtstrends handelt.

Mögliches bärisches Szenario

Fällt die Aktie nachhaltig unter die Unterstützungszone zurück, würde das Pullback-Setup an Aussagekraft verlieren und eine Ausdehnung der Korrektur wahrscheinlicher werden. In diesem Fall könnte die 50-Tage-Linie zur nächsten wichtigen Auffangzone werden, deren Bruch das mittelfristige Chartbild zusätzlich eintrüben würde. Trader könnten einen Stop-Loss daher knapp unterhalb der Unterstützung beziehungsweise etwas konservativer unter der blauen Linie platzieren, um das Risiko eines Trendwechsels zu begrenzen.

Meinung

Enbridgeaus dem kanadiaschen Calgary zählt zu den größten Energieinfrastrukturkonzernen Nordamerikas und betreibt ein breit diversifiziertes Portfolio aus Rohöl- und Erdgaspipelines, Erdgasversorgern, Gasspeichern sowie Anlagen für erneuerbare Energien wie Wind- und Solarparks. Für das zweite Quartal 2026 rechnen Analysten im Durchschnitt mit einem Umsatz von rund 8.67 Milliarden USD und einem Gewinn je Aktie von 0.44 USD. Das weitgehend vertraglich abgesicherte Geschäftsmodell sorgt für stabile Cashflows und profitiert von einer hohen Auslastung der Pipeline- und Gasinfrastruktur, während höhere Finanzierungskosten die Profitabilität etwas belasten könnten. Als Trader warten wir weniger auf die konkreten Zahlen (heute 7 am Eastern Time, 13 Uhr MESZ) als auf die Reaktion des Marktes, die aber auch abhängig ist von den aktuellen Entwicklungen rund um den Ölpreis und die Spannungen in Nahost.



Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 4.69 Milliarden USD

Meine Meinung zu Enbridge ist bullisch.

Quellennachweis: https://seekingalpha.com/news/4621631-enbridge-q2-2026-earnings-preview

Veröffentlichungsdatum: 31.07.2026

Autor: Thomas Canali

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Der Finanzinformationsdienst ist verpflichtet, Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt kein Interessenskonflikt vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.