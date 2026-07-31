Für Schaeffler-Aktionäre ist es ein schwarzer Freitag. Anders als beim Kurseinbruch im März geht es diesmal nicht um die Prognose für 2026, sondern um den Wachstumspfad bis 2028. Und die neuen Ziele haben es in sich. Umsatzziel sinkt um 3 Milliarden € Schaeffler erwartet für 2028 nur noch einen Konzernumsatz von 24 bis 26 Milliarden €. Bislang hatte das Management 27 bis 29 Milliarden € angepeilt. Gemessen an den jeweiligen Mittelwerten sinkt das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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