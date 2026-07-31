Das Bundesland Bayern will mit mehr Pumpspeicherkraftwerken die Speicherkapazitäten für Strom aus erneuerbaren Energien erhöhen. Das Kraftwerk in Happurg wird dafür saniert. Die Sanierung des Pumpspeicherkraftwerks Happurg läuft. Über den Fortgang der Arbeiten hat sich Bayerns Wirtschafts- und Energieminister Hubert Aiwanger ein Bild verschafft. "Erneuerbare Energien brauchen Speicher. Denn Speicher glätten die Schwankungen von Wind- und Solarstrom, stabilisieren das Stromnetz und stärken die Versorgungssicherheit. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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