Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) will die Einspeisevergütung für Photovoltaik-Anlagen bis 2030 abschaffen. So steht es in ihrem am Mittwoch vom Kabinett verabschiedeten Entwurf für das EEG 2027. Noch gibt es die feste Einspeisevergütung für Photovoltaik-Anlagen bis 100 Kilowatt allerdings. Turnusmäßig wird sie für neu in Betrieb genommene Anlagen zum 1. August um ein Prozent gesenkt. Damit ergibt sich für kleine Dachanlagen bis 10 Kilowatt Leistung, die überschüssigen Solarstrom ins Netz einspeisen, ein Tarif von 7,70 Cent pro Kilowattstunde und bei Volleinspeisung von 12,22 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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