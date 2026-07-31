DJ PTA-Adhoc: Josef Manner & Comp. AG: Vorläufige Geschäftszahlen zum ersten Halbjahr 2026 zeigen deutlichen Rückgang des Konzern-Betriebsergebnisses (EBIT)

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Josef Manner & Comp. AG: Vorläufige Geschäftszahlen zum ersten Halbjahr 2026 zeigen deutlichen Rückgang des Konzern-Betriebsergebnisses (EBIT)

Wien (pta000/31.07.2026/12:05 UTC+2)

Die Josef Manner & Comp. AG erwartet für das erste Halbjahr 2026 nach vorläufigen, ungeprüften Zahlen, einen deutlichen Rückgang des Konzern-Betriebsergebnisses. Es wird ein negatives EBIT in Höhe von EUR 0,2 Millionen bis EUR 0,7 Millionen erwartet (H1 2025: positives EBIT von EUR 3,9 Millionen).

Der Rückgang ist hauptsächlich auf eine erschwerte Marktsituation und gestiegene Rohstoffkosten zurückzuführen.

Die Veröffentlichung des Halbjahresfinanzberichts 2026 erfolgt planmäßig am 25.08.2026.

(Ende)

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Aussender: Josef Manner & Comp. AG Wilhelminenstraße 6 1170 Wien Österreich Ansprechpartner: Scipio A. Oudkerk, MSc Tel.: +43 1 48822 3291 E-Mail: s.oudkerk@manner.com Website: josef.manner.com ISIN(s): AT0000728209 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel)

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July 31, 2026 06:05 ET (10:05 GMT)