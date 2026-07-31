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WKN: 851676 | ISIN: AT0000728209 | Ticker-Symbol:
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Nahrungsmittel/Agrar
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JOSEF MANNER & COMP AG Chart 1 Jahr
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JOSEF MANNER & COMP AG 5-Tage-Chart
Dow Jones News
31.07.2026 12:39 Uhr
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PTA-Adhoc: Josef Manner & Comp. AG: Vorläufige Geschäftszahlen zum ersten Halbjahr 2026 zeigen deutlichen Rückgang des Konzern-Betriebsergebnisses (EBIT)

DJ PTA-Adhoc: Josef Manner & Comp. AG: Vorläufige Geschäftszahlen zum ersten Halbjahr 2026 zeigen deutlichen Rückgang des Konzern-Betriebsergebnisses (EBIT)

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Josef Manner & Comp. AG: Vorläufige Geschäftszahlen zum ersten Halbjahr 2026 zeigen deutlichen Rückgang des Konzern-Betriebsergebnisses (EBIT)

Wien (pta000/31.07.2026/12:05 UTC+2)

Die Josef Manner & Comp. AG erwartet für das erste Halbjahr 2026 nach vorläufigen, ungeprüften Zahlen, einen deutlichen Rückgang des Konzern-Betriebsergebnisses. Es wird ein negatives EBIT in Höhe von EUR 0,2 Millionen bis EUR 0,7 Millionen erwartet (H1 2025: positives EBIT von EUR 3,9 Millionen).

Der Rückgang ist hauptsächlich auf eine erschwerte Marktsituation und gestiegene Rohstoffkosten zurückzuführen.

Die Veröffentlichung des Halbjahresfinanzberichts 2026 erfolgt planmäßig am 25.08.2026.

(Ende)

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Aussender:      Josef Manner & Comp. AG 
           Wilhelminenstraße 6 
           1170 Wien 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Scipio A. Oudkerk, MSc 
Tel.:         +43 1 48822 3291 
E-Mail:        s.oudkerk@manner.com 
Website:       josef.manner.com 
ISIN(s):       AT0000728209 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1785492300379 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

July 31, 2026 06:05 ET (10:05 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

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