Paris/London/Zürich - Europas Aktienmärkte haben am Freitag Gewinne verzeichnet. Die massive Erholung der Halbleiteraktien in Asien und den USA liess die Märkte aufatmen. Damit flachten die Sorgen über eine anhaltende Talfahrt des Sektors, die auf den Gesamtmarkt übergreifen könnte, zunächst ab. «Die Investoren lassen sich von den geopolitischen Entwicklungen im Nahen Osten nicht mehr stark beeinflussen» stellte Marktstratege Andreas Lipkow vom Broker ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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