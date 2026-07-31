Zürich - Der Vorstand der Lufthansa Group hat Edi Wolfensberger zum neuen CEO von Edelweiss ernannt. Er wird die Leitung von Edelweiss am 1. Oktober 2026 von Bernd Bauer übernehmen, der das Unternehmen nach zwölf Jahren an der Spitze verlässt. Edi Wolfensberger verfügt über langjährige Führungserfahrung in der Aviatik und ist seit April 2022 Chief Operating Officer (COO) und Mitglied der Geschäftsleitung von Eurowings. Zuvor war der 45-jährige Schweizer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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