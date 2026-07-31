Basel - Die Bank CIC (Schweiz) hat im ersten Halbjahr 2026 den operativen Gewinn deutlich gesteigert. Das Finanzinstitut profitierte dabei ertragsseitig von einem guten Anlagegeschäft, gleichzeitig sank dank einem Kostenprogramm auch der Aufwand. Der Geschäftserfolg als Mass für das operative Ergebnis legte in der Folge in den ersten sechs Monaten des Jahres um knapp 24 Prozent auf 18,3 Millionen Franken zu, wie die zur französischen Credit Mutuel-Gruppe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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