Am gestrigen Donnerstag (30. Juli 2026) stand die Adidas-Aktie (A1EWWW) erheblich unter Druck. In der Spitze verlor der Titel rund 18 Prozent an Wert, nachdem der Sportartikel-Konzern frische Geschäftszahlen zum zweiten Quartal vorgelegt hatte. Den erfreulicherweise kräftig gestiegenen Umsätzen standen allerdings sehr hohe Marketing-Kosten gegenüber. Nun stellt sich die Frage, ob die Drei-Streifen-Aktie an der Marke von 160 Euro bereits einen neuen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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