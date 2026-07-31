Das städtische Bad in Koblenz wird künftig zu einem Teil durch Photovoltaik vom Kundenparkplatz versorgt. Für einen hohen Eigenverbrauchsanteil sorgen zwei Hochvoltspeicher. Die Stadtwerke Koblenz versorgen ihr Moselbad künftig zu einem Gutteil mit Solarstrom einer Parkplatz-PV-Anlage. Wie das kommunale Unternehmen mitteilte, handelt es sich dabei um eine Photovoltaikanlage mit einer Spitzenleistung von 399 Kilowatt (kWp). Verantwortlich für den Bau der Parkplatzüberdachung vor dem Moselbad war ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Solarserver