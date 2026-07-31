Das Ratgeber-Portal "Finanztip" hat auf Basis des am Mittwoch verabschiedeten Entwurfs für das EEG 2027 eine Vergleichsrechnung aufgemacht. Es geht darum, wie sich die Einnahmen gestalten, wenn Haushalte vor oder nach dem Stichtag 1. Januar 2027, wenn die EEG-Novelle in Kraft treten soll, eine Photovoltaik-Dachanlage in Betrieb nehmen. Wer sich noch in diesem Jahr für die Installation einer Photovoltaik-Anlage entscheidet, erhält auf jeden Fall für die kommenden 20 Jahre die feste Einspeisevergütung. Sie sinkt zum 1. August um 1 Prozent und liegt dann für kleine Anlagen bis 10 Kilowatt Leistung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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