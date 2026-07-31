Schlechte Nachrichten für den Chemieriesen BASF sowie alle Firmen, die auf eine zuverlässig funktionierende Schifffahrt auf dem Rhein angewiesen sind. Denn das Niedrigwasser im Rhein wird zunehmend schlimmer: Der Pegelstand in Kaub (Rheinland-Pfalz) hat den bisherigen Tiefstwert aus dem Jahr 2018 erreicht.Dem Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Rhein zufolge liegt der Pegel aktuell bei 25 Zentimetern. Damit zieht er gleich mit dem niedrigsten Wasserstand seit Messbeginn vom 22. Oktober 2018. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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