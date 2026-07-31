Unterwössen - Die Lage beim Bergwaldbrand im Bereich der Hochwand nahe der Lackenbergwand hat sich in der Nacht zum Freitag stabilisiert. Eine nennenswerte Ausbreitung des Brandes wurde nicht festgestellt, teilte der Kreisfeuerwehrverband Traunstein am Freitag mit. Der Katastrophenfall besteht allerdings weiterhin fort.



Die Brandbekämpfung wurde nach Angaben der Feuerwehr am Donnerstag bis zum Einbruch der Dunkelheit intensiv aus der Luft und am Boden fortgeführt. Mit Einsetzen der Dunkelheit wurde der Flugbetrieb planmäßig eingestellt und die Zahl der Einsatzkräfte im Brandgebiet deutlich reduziert.



Während der Nacht kam es vereinzelt zu kleineren Glut- und Brandstellen. Diese wurden durch die eingesetzten Feuerwehrkräfte erkannt und unmittelbar abgelöscht, hieß es. Ein größeres Wiederaufflammen konnte verhindert werden. Ein Feuerwehrmann wurde verletzt.



Im Laufe des Tages sollen rund 300 Einsatzkräfte an der Brandbekämpfung beteiligt sein. Seit den frühen Morgenstunden unterstützen drei Hubschrauber aus Österreich und zwei Hubschrauber der Bayerischen Polizei die Löscharbeiten aus der Luft.



"Die Entwicklung während der Nacht ist erfreulich. Die Lage bleibt dennoch anspruchsvoll", erklärte Einsatzleiter Christof Grundner. "Unser Ziel ist es, die Situation heute weiter zu stabilisieren und die verbliebenen Glutnester konsequent abzulöschen."



Nach derzeitigem Stand besteht weiterhin keine Gefahr für die Bevölkerung. Lokal kann es weiterhin zu Geruchsbelästigungen durch Brandrauch kommen. Die Bundesstraße B 305 bleibt bis auf Weiteres für den allgemeinen Verkehr gesperrt.



Die Bevölkerung wird weiterhin dringend gebeten, den Einsatzbereich weiträumig zu meiden, den Anweisungen der Einsatzkräfte zu folgen und die Zufahrtswege für die Rettungskräfte freizuhalten. Die mit Allgemeinverfügung angeordneten Betretungs- und Befahrungsverbote für den Bereich der Lackenberg-Wand sowie den Bereich um den Wössener See gelten weiterhin.





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