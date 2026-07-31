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DAVIGO AG: Ordentliche Hauptversammlung stimmt geplanter Barkapitalerhöhung zu und ebnet damit den Weg für das Wachstum von DAVIGO



31.07.2026 / 14:03 CET/CEST

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DAVIGO AG: Ordentliche Hauptversammlung stimmt geplanter Barkapitalerhöhung zu und ebnet damit den Weg für das Wachstum von DAVIGO Hamburg, den 31. Juli 2026 - Die Aktionäre der DAVIGO AG (ISIN DE000A2LQGN7 - WKN A2LQGN) haben heute auf der ersten öffentlichen ordentlichen Hauptversammlung nach dem Börsenstart sämtliche Beschlüsse mit überwiegender Mehrheit angenommen. Neben den Standard-Tagesordnungsthemen, wie der Entlastung der Organe, zählen dazu insbesondere die zum Wachstum der DAVIGO AG benötigten Kapitalbeschlüsse. Die DAVIGO AG wird nach Eintragung der Beschlüsse in das Handelsregister über ein Genehmigtes Kapital verfügen und kann mit den Vorbereitungen zur Umsetzung einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen um bis zu EUR 4.728.710,00 beginnen. Dazu werden ein Bafin genehmigtes Wertpapierinformationsblatt (WIB) und das Bezugsangebot benötigt. Der Bezugspreis für die bis zu 4.728.710 neuen auf den Namen lautenden nennwertlosen Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je 1,00 EUR muss noch festgelegt werden. Der Vorstand wird über den zeitlichen Ablauf und den Bezugspreis informieren, sobald diese Details feststehen. "Wir freuen uns über das rege Interesse an DAVIGO so kurz nach dem Börsenstart", reflektiert Vorstand Simon Marbach die heutige Hauptversammlung. "Mit den Mitteln aus der Barkapitalerhöhung wollen wir weitere Unternehmensbeteiligungen eingehen und die nächste Entwicklungsstufe unseres Investmentsystems starten: In den vergangenen Jahren haben wir mit mehr als 2.200 realen Investments und einer Internal Rate of Return pro Investment von 25 % pro Jahr bewiesen, dass sich mit dem Renditefinder DAVID börsennotierte Unternehmen regelbasiert identifizieren, bewerten und aktiv steuern lassen. Mit unserer zweiten Investment-Technologie GOLIATH kommen nun auch Investments in nicht börsennotierte Unternehmen hinzu. Ein erstes spannendes Investment steht kurz vor dem Abschluss, wir werden es zeitnah bekannt gegeben. Die geplante Barkapitalerhöhung schafft also auch die Voraussetzungen dafür, das DAVIGO Skalierungsprinzip erstmals vollständig umzusetzen." DAVIGO wird den Fokus auch auf die schrittweise Ausweitung der Investor-Relations Aktivitäten richten. Es werden verschiedene Maßnahmen geprüft, um für den Kapitalmarkt sichtbarer zu werden. Erste Schritte waren die begonnene Verbreiterung der Handelsplätze für die DAVIGO Aktie. Gestartet ist DAVIGO im einfachen Freiverkehr der Börse Düsseldorf und strebt hier ein Uplisting in das gehobene Freiverkehrssegment Primärmarkt an, sobald die Vorbereitungen dahingehend abgeschlossen sind. Das Uplisting würde DAVIGO ermöglichen, beispielsweise in Frankfurt bei XETRA gelistet zu werden. Zuletzt wurde erfolgreich die Aufnahme in den Freiverkehr der Börse Hamburg umgesetzt, wodurch ein Handel der DAVIGO Aktie auf Quotrix möglich wurde. Zusätzliche Handelsplätze zur Erschließung weiterer Investorenkreise sollen folgen. Hierzu ist es bedeutsam, auch die Handelsplätze von Neobrokern zu adressieren. Kontakt Investor Relations

Simon Marbach (Vorstand) DAVIGO AG · Heimhuder Straße 52 · 20148 Hamburg Tel.: +49 (0) 40 466 640 400 · E-Mail: contact@davigo.world · Web: www.davigo.com Über die DAVIGO AG

Die DAVIGO AG (Hamburg, WKN: A2LQGN) ist eine im Freiverkehr der Börsen Düsseldorf und Hamburg notierte Beteiligungsgesellschaft, die Anlegern weltweit täglichen Zugang zu einem wachsenden, breit diversifizierten Portfolio aus börsennotierten und nicht-börsennotierten Unternehmensbeteiligungen bietet. Unterstützt durch eine vollständig regelbasierte Investment-Technologie agiert die Gesellschaft emotionsfrei, transparent und skalierbar. Die DAVIGO-Aktie verbindet professionelles Beteiligungsmanagement mit täglicher Börsenliquidität und macht damit eine Investmentqualität zugänglich, die bislang institutionellen Großinvestoren vorbehalten ist. www.davigo.com Disclaimer Bei den Aussagen in dieser CN handelt es sich um werbliche Informationen für Aktien der DAVIGO AG, die im Freiverkehr der Börsen Düsseldorf und Hamburg gehandelt werden. Generell gilt: der Erwerb von Wertpapieren ist mit Risiken verbunden, die bis zum Totalverlust führen können.



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