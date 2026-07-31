Zürich - Boykott-Drohung der UEFA, massive Kritik der Verbände - und nun auch noch der Rücktritt eines hochrangigen FIFA-Beraters: Der Widerstand gegen Gianni Infantino wächst nach der Vorstellung seiner Investorenpläne rasant. Der Präsident des Fussball-Weltverbands verliert immer stärker an Unterstützung, weltweit und im eigenen Haus. Der erhoffte Milliardendeal droht ohnehin kolossal zu scheitern, und damit Infantino gleich mit? Neben der europäischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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