Die Aktie des Gebrauchtwagenhändlers Auto1 präsentiert sich nach den Quartalszahlen überaus volatil. Am Mittwoch, dem Tag der Zahlenvorlage, brach der Kurs um bis zu -16% ein. Zum Handelsende betrug das Minus aber nur -3,6%. Der Donnerstag brachte weitere Abgaben von -2% mit sich, doch am Freitag geht es für den MDAX-Titel schon wieder um +4% nach oben. Wie sind die Ergebnisse also einzuschätzen und was ist für die Aktie jetzt noch möglich? Operativ ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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