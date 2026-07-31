Die SAP-Aktie ist nach den Quartalszahlen kräftig angesprungen und hat damit ein erstes technisches Kaufsignal geliefert. Gestern folgte die Korrektur bis in den Bereich um 153 €. Dort konnte sich der Kurs zunächst stabilisieren. Starke Cloud-Zahlen treiben den Kurs an Auslöser für den Ausbruch waren die Zahlen zum zweiten Quartal. Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahr um 11% auf 9,88 Milliarden €. Besonders stark entwickelte sich erneut das Cloud-Geschäft: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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