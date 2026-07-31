Die Amazon-Aktie war zuletzt mit dem Gesamtmarkt deutlich zurückgekommen. Im Vorfeld der Quartalszahlen gelang am Donnerstag aber bereits ein kräftiger Sprung nach oben. Nach der Zahlenvorlage schießt der Kurs am Freitag vorbörslich sogar um mehr als +12% in die Höhe. Wie sind die Ergebnisse einzuschätzen und sind jetzt sogar neue Rekordkurse möglich? Rekordquartal auf ganzer Linie Amazon hat im zweiten Quartal auf nahezu allen Ebenen überzeugt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de