Hensoldt liefert starke Halbjahreszahlen, und trotzdem gibt die Aktie nach. Das klingt zunächst widersprüchlich, ist aber charttechnisch erklärbar. Der Rüstungselektronikkonzern aus Taufkirchen hat seinen Auftragseingang in den ersten sechs Monaten auf 2,8 Milliarden € verdoppelt. Firmenchef Oliver Dörre sprach davon, dass sich die politischen Entscheidungen für höhere Verteidigungsausgaben nun im Auftragsbuch konkretisierten. Der Gesamtbestand an ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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