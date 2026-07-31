Für die Stadtwerke Tübingen als Versorger bekommen große Batteriespeicher im Zusammenspiel mit Solar- und Windenergie eine zentrale Bedeutung. Aktuell erweitert das kommunale Unternehmen einen existierenden PV-Park in Traufwiesen um ein 30,1 MWh starkes Speichersystem. An der Nordspitze ihres bislang in der Region größten Freiflächen-Solarparks Traufwiesen integrieren die Stadtwerke Tübingen (SWT) das erste selbst entwickelte Batterie-Energie-Speicher-System (BESS). Damit will der kommunale Versorger ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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