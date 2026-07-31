Die Datenbasis in der Marktübersicht Heimenergiemanagement-Systeme, die pv magazine in der Kooperation mit dem HEMS-Finder aus dem Forschungsprojekt der Hochschule Ansbach erhalten hat, zeigt den Erfolg des Segments und gleichzeitig das Dilemma. Innerhalb eines Jahres hat sich die Zahl der verfügbaren Systeme von 43 auf 75 fast verdoppelt. Der Markt ist attraktiv, in der neuen Energiewelt werden die Systeme benötigt, doch die Auswahl wird immer schwieriger. Es ist schwer, die Unterscheidungsmerkmale zu finden, was zum einen daran liegt, dass es gar nicht so viele Möglichkeiten gibt, sich zu differenzieren. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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