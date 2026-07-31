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Dream Industrial Real Estate Investment Trust (TSX: DIR.UN) (der "Trust" oder der "REIT" oder "DIR") gab heute bekannt, dass der Trust und Dream Unlimited Corp. (TSX: DRM) ("Dream"), verbindliche Vereinbarungen über den Erwerb von Chancerygate Limited ("Chancerygate" oder "CG") durch Dream geschlossen haben. Chancerygate ist ein im Vereinigten Königreich ansässiger Projektentwickler und Vermögensverwalter für Industrieimmobilien mit einer 30-jährigen Erfolgsbilanz im Sektor der Multi-Tenant-Industrieimmobilien ("MLI

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Im Rahmen der Transaktion wird Dream die Investment-Management- und Entwicklungsplattform von Chancerygate übernehmen. Dream Industrial REIT wird die im Alleineigentum von Chancerygate stehenden Immobilienwerte sowie die Ko-Investmentanteile an den von Chancerygate verwalteten Projekten für einen Kaufpreis von rund 78 Millionen Pfund Sterling (147 Millionen US-Dollar) erwerben vor Abzug bestimmter bestehender Verbindlichkeiten für die im Alleineigentum befindlichen Immobilien. Außerdem wird Dream Industrial REIT voraussichtlich weitere 25 Millionen Pfund Sterling (47 Millionen US-Dollar) zur Fertigstellung der Entwicklungsprojekte bereitstellen. Der endgültige Kaufpreis unterliegt den üblichen Anpassungen nach Abschluss der Transaktion, einschließlich Posten des Betriebskapitals. Der REIT beabsichtigt, die Akquisition durch eine Kombination aus verfügbaren Barmitteln, übernommenen Verbindlichkeiten und seiner unbesicherten revolvierenden Kreditfazilität zu finanzieren. Der Abschluss der Transaktionen wird für August 2026 erwartet.

Eckpunkte der Transaktion

Übernahme des im Alleineigentum befindlichen MLI-Portfolios. Das im Alleineigentum befindliche Portfolio umfasst 0,5 Millionen Quadratfuß an hochwertigen Entwicklungsobjekten verteilt auf vier Projekte im Vereinigten Königreich und ein Projekt in Spanien. Drei dieser Projekte sind bereits weitgehend fertiggestellt oder stehen kurz vor der Fertigstellung, zwei weitere befinden sich derzeit in der Entwicklung. Der REIT rechnet mit Anschaffungskosten für diese Objekte in Höhe von insgesamt rund 80 Millionen Pfund Sterling (150 Millionen US-Dollar) vor Abzug bestimmter bestehender Verbindlichkeiten und einschließlich geschätzter Fertigstellungskosten von 25 Millionen Pfund Sterling (47 Millionen US-Dollar) sowie einer unverschuldeten Rendite auf die Anschaffungskosten von etwa 8 %.

Sofortige Skalierung durch Private Ventures in Europa. Die privaten Partnerschaften von Chancerygate mit globalen institutionellen Investoren umfassen ein Bruttoimmobilienvermögen von 1,2 Milliarden Pfund Sterling. Im Rahmen der Transaktion wird DIR die Minderheitsbeteiligung von Chancerygate an diesen Joint Ventures für einen Gesamtkaufpreis von rund 23 Millionen Pfund Sterling (43 Millionen kanadische Dollar) erwerben. Dies entspricht einer erwarteten stabilisierten Kapitalisierungsrate von mehr als 7,5 %. Aufgrund des Umfangs dieser Private Ventures ergeben sich für den REIT zudem Möglichkeiten, seine Plattform für das Immobilienmanagement weiter auszubauen.

Neues programmatisches paneuropäisches MLI-Joint-Venture. Der REIT hat zusammen mit Dream und Chancerygate die Verhandlungen zur Gründung eines neuen programmatischen Joint Ventures mit einem führenden globalen institutionellen Investor vorangetrieben. Das Joint Venture soll Möglichkeiten zur Akquisition und Entwicklung im MLI-Sektor in ganz Europa mit einem angestrebten Bruttoimmobilienvermögen von rund 500 Millionen Euro (800 Millionen US-Dollar) erschließen.

Die Transaktion erweitert die Präsenz des REIT im britischen Multi-Tenant-Industriesektor, einem Hauptzielmarkt für den REIT und ein Untersektor, der von strukturellen Faktoren profitiert, darunter ein begrenztes Angebot, eine Leerstandsquote im niedrigen einstelligen Bereich und positive Aussichten für Mietpreissteigerungen.

Die Transaktion wird sich steigernd auf den verwässerten FFO je Anteil von DIR auswirken, sofern sich die vollständig im Eigentum von DIR befindlichen Entwicklungsprojekte stabilisieren. Zusätzlich besteht weiteres Ertragspotenzial aus dem Immobilienmanagement der Private Ventures in Europa.

"In den vergangenen Jahren hat Dream Industrial REIT eine starke Plattform für urbane Industrieimmobilien mit Schwerpunkt auf den Niederlanden und Deutschland aufgebaut. Mit der Übernahme von Chancerygate treten wir in den britischen Markt für Multi-Tenant-Industrieimmobilien ein, und zwar mit einem hochwertigen Portfolio, das aufgrund solider Fundamentaldaten voraussichtlich hohe Renditen erzielen wird. Die Transaktion verschafft uns zudem unmittelbar eine größere Präsenz in Europa für unser schnell wachsendes Segment der strategischen Private Ventures und eröffnet uns die Möglichkeit, gemeinsam mit unseren Partnern neue Einnahmequellen zu erschließen", so Alexander Sannikov, Chief Executive Officer von Dream Industrial REIT.

Hochwertiges Portfolio im Alleineigentum

Der REIT wird die fünf im Alleineigentum auf der Bilanz stehenden Entwicklungsobjekte von Chancerygate mit einer angestrebten Bruttomietfläche von insgesamt 510.000 Quadratfuß erwerben. Vier dieser Immobilien befinden sich im Vereinigten Königreich in Kernmärkten Englands, einschließlich des Südostens, der Midlands und des Nordwestens. Eine Immobilie liegt im spanischen Valencia.

Ein Projekt im Vereinigten Königreich mit einer Gesamtfläche von 104.000 Quadratfuß wurde im ersten Quartal 2026 weitgehend fertiggestellt. Zwei Projekte mit einer Gesamtfläche von 184.000 Quadratfuß werden voraussichtlich im dritten Quartal 2026 weitgehend fertiggestellt sein. Für diese Objekte laufen derzeit aktive Gespräche mit potenziellen Mietern. Die verbleibenden zwei Projekte verfügen ebenfalls über ein Multi-Tenant-Layout und bieten Platz für bis zu 20 Mieter. Diese Projekte werden voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2027 weitgehend fertiggestellt sein.

Die Gesamtanschaffungskosten des REIT für diese Vermögenswerte werden voraussichtlich bei etwa 80 Millionen Pfund Sterling (150 Millionen kanadische Dollar) liegen, vor Abzug bestimmter bestehender Verbindlichkeiten und einschließlich geschätzter Kosten in Höhe von 25 Millionen Pfund Sterling (47 Millionen US-Dollar) für die Fertigstellung der Projekte. Es wird erwartet, dass sich die Projekte in den nächsten 6 bis 18 Monaten schrittweise stabilisieren und eine unverschuldete, stabilisierte Rendite auf die Anschaffungskosten von etwa 8 erzielen werden.

"Der britische Markt für Multi-Tenant-Industrieimmobilien bietet DIR eine äußerst attraktive Einstiegsmöglichkeit. Dafür sprechen ein strukturell begrenztes Angebot, niedrige Leerstandsquoten, eine begrenzte Entwicklungspipeline sowie eine breit diversifizierte Mieterbasis. Mit langen Mietvertragslaufzeiten, ausschließlich nach oben anpassbaren Mieten und einer starken, vom E-Commerce getriebenen Nachfrage weist der Sektor attraktive Fundamentaldaten sowie fest verankerte Mietsteigerungspotenziale auf, die hervorragend zur bestehenden Strategie des REIT für urbane Industrieimmobilien passen", so Bruce Traversy, Chief Investment Officer von Dream Industrial REIT.

Beschleunigung der strategischen Private Ventures in Europa

Im Rahmen seiner Strategie für Private Ventures skaliert der REIT seine Plattform, indem er an der Seite führender globaler institutioneller Investoren an verschiedenen Portfolio-Strategien teilnimmt, darunter Entwicklungs-, Core+- und Value-Add-Investitionen. Die Renditen aus diesen Projekten können weiter gesteigert werden, sofern DIR seine Betriebsplattformen nutzen und wiederkehrende Einnahmen aus dem Immobilienmanagement sowie aus Vermietungsdienstleistungen erwirtschaften kann. Die Private Ventures des Trust umfassen fünf Vehikel in Nordamerika mit einem Gesamtvermögen von über 9 Milliarden US-Dollar zum 31. März 2026, die auf Jahresbasis mehr als 24 Millionen US-Dollar an Einnahmen aus dem Immobilienmanagement generieren.

Die Chancerygate-Transaktion führt zu einem signifikanten Wachstum des Private-Ventures-Geschäfts von DIR in Europa. Der REIT gewinnt dadurch unmittelbar an Größe über mehrere bestehende institutionelle Joint Ventures hinweg mit einem gesamten Bruttovermögenswert von 1,2 Milliarden Pfund Sterling (2,2 Milliarden kanadische Dollar).

Das bestehende Joint-Venture-Portfolio umfasst 4,7 Millionen Quadratfuß an vorhandenen MLI-Immobilien sowie 3,2 Millionen Quadratfuß an Projekten in verschiedenen Entwicklungsstadien. Im Rahmen der Transaktion wird DIR die Minderheitsbeteiligung von Chancerygate an diesen Joint Ventures für einen Kaufpreis von rund 23 Millionen Pfund Sterling (43 Millionen kanadische Dollar) erwerben. Dies entspricht einer erwarteten stabilisierten Kapitalisierungsrate von über 7,5 nach Fertigstellung der Entwicklungsprojekte und der Realisierung des verankerten Marktpotenzials bei den Bestandsimmobilien. Die bestehenden Joint Ventures sind weitgehend vollständig investiert und konzentrieren sich derzeit auf wertsteigernde Maßnahmen wie die Vermietung von Leerständen, die Anpassung der Mieten an das Marktniveau sowie die Fertigstellung von Entwicklungs- und Nachverdichtungsprojekten.

Gemessen am Wert befinden sich 90 der Vermögenswerte der Joint Ventures im Vereinigten Königreich, was zu einer erheblichen Marktpräsenz führt und dem REIT die Möglichkeit eröffnet, im Laufe der Zeit eine vertikal integrierte Immobilien-Management-Plattform im Vereinigten Königreich aufzubauen.

Im Rahmen der Transaktion hat DIR gemeinsam mit Dream und Chancerygate die Verhandlungen mit einem führenden globalen institutionellen Investor über die Gründung eines neuen programmatischen Joint Ventures vorangetrieben. Das neue Joint Venture soll Akquisitions- und Entwicklungsmöglichkeiten im MLI-Sektor in ganz Europa verfolgen und einen angestrebten Bruttovermögenswert von rund 500 Millionen Euro (800 Millionen US-Dollar) erreichen. Der REIT wird voraussichtlich eine Beteiligung von 5 an dem neuen Joint Venture halten und Dienstleistungen in den Bereichen Immobilienmanagement und Vermietung in den Niederlanden und Deutschland erbringen, wo er über eine eigene Plattform verfügt.

Berater

Kirkland Ellis LLP ist als Rechtsberater von Dream Industrial REIT im Vereinigten Königreich tätig. Deloitte agiert als Steuerberater und CBRE und Colliers fungieren als Immobilienberater des REIT.

Über Dream Industrial Real Estate Investment Trust

Dream Industrial ist Eigentümer, Verwalter und Betreiber eines globalen Portfolios gut gelegener Industrieimmobilien. Zum 31. März 2026 hielt Dream Industrial eine Beteiligung an und verwaltete ein Portfolio von 343 Industrieimmobilien mit einer Bruttomietfläche von insgesamt rund 74,1 Millionen Quadratfuß in Schlüsselmärkten in Kanada, Europa und den USA. Auf der Grundlage eines hochwertigen Portfolios und einer Bilanz mit Investment-Grade-Rating strebt Dream Industrial an, seinen Anteilseignern starke Gesamtrenditen durch sichere Ausschüttungen sowie Wachstum beim Nettovermögenswert und beim Cashflow pro Anteil zu liefern. Dream Industrial ist ein nicht eingetragener, offener Immobilien-Investment-Trust (REIT). Weitere Informationen finden Sie unter www.dreamindustrialreit.ca.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetzgebung. Dies umfasst Aussagen bezüglich der Übernahme von Chancerygate, einschließlich deren Bedingungen und des voraussichtlichen Zeitpunkts des Abschlusses; Erwartungen hinsichtlich des MLI-Portfolios, einschließlich der Anschaffungskosten der Vermögenswerte, der Kosten und des Zeitrahmens bis zur Fertigstellung, der Stabilisierung sowie der erwarteten unverschuldeten Rendite auf die Anschaffungskosten der Projekte; die Erwartungen und Einschätzungen des Trust bezüglich des britischen MLI-Sektors, einschließlich der Annahme, dass die Marktgrundlagen mit der bestehenden Strategie von REIT für urbane Industrie übereinstimmen; das geplante neue programmatische paneuropäische MLI-Joint-Venture, einschließlich dessen Abschluss und, falls abgeschlossen, dessen Bedingungen und Umfang; Erwartungen bezüglich des Erwerbs der Private-Partnership-Anteile an Chancerygate durch den Trust, einschließlich der erwarteten Renditen und Möglichkeiten zur Erweiterung der Immobilienverwaltungs- und Vermietungsplattform des Trust in Europa und im Vereinigten Königreich; der erwartete wertsteigernde Effekt der Chancerygate-Transaktion auf den verwässerten FFO je Anteil des Trust nach Stabilisierung der im Alleineigentum befindlichen Entwicklungsobjekte; die erwarteten Renditen der Chancerygate-Transaktion; die Auswirkungen der Chancerygate-Übernahme auf die Fähigkeit des Trust, in Europa zu skalieren und neue Einnahmequellen zu erschließen; die vom Trust erwartete stabilisierte Spitzenrendite nach Fertigstellung von Entwicklungsprojekten im Joint-Venture-Portfolio von Chancerygate; die Überzeugung des Trust, dass die Chancerygate-Transaktion zu einem erheblichen Wachstum seines Geschäfts mit privaten Beteiligungen in Europa führt; sowie die vom Trust erwarteten Finanzierungsquellen und Finanzierungsvereinbarungen für die Chancerygate-Transaktion. Es wird keine Gewähr dafür übernommen, dass die geplante Übernahme von Chancerygate abgeschlossen wird oder dass sie zu den in dieser Pressemitteilung vorgesehenen Bedingungen abgeschlossen wird. Die geplante Übernahme von Chancerygate könnte gemäß ihren Bedingungen geändert, umstrukturiert oder beendet werden.

Zukunftsgerichtete Informationen sind im Allgemeinen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "Ziel", "werden", "erwarten", "beabsichtigen", "glauben", "sollten", "planen", "ermöglichen" oder "fortsetzen" oder ähnlichen Ausdrücken zu erkennen, die auf zukünftige Ergebnisse oder Ereignisse hinweisen. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf einer Reihe von Annahmen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Trust liegen und dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den offengelegten oder implizierten abweichen. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem: die allgemeine und lokale Wirtschafts- und Geschäftslage; der Beschäftigungsstand; Hypotheken- und Zinssätze sowie entsprechende Regulierungen; Inflation; Risiken im Zusammenhang mit einem potenziellen wirtschaftlichen Abschwung in bestimmten Ländern oder Regionen, in denen wir tätig sind, und die Auswirkungen, die die Inflation und ein solcher wirtschaftlicher Abschwung auf die Marktbedingungen und Mietpreise haben können; Risiken, dass die Geschäftstätigkeit des Trust durch nachteilige globale Markt-, Wirtschafts- und politische Bedingungen sowie andere Ereignisse außerhalb unserer Kontrolle beeinträchtigt werden könnte, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit der Erhebung von Gebühren, Zöllen und anderen Handelsbeschränkungen und deren Auswirkungen; Unwägbarkeiten hinsichtlich des Zeitpunkts und der Höhe künftiger Finanzierungen; geopolitische Ereignisse, einschließlich Konflikten zwischen Nationen, Krieg und internationalen Sanktionen; die finanzielle Lage der Mieter; Vermietungsrisiken, einschließlich derer im Zusammenhang mit der Fähigkeit, Leerstände zu vermieten; Mietpreise und die Stärke des Mietpreiswachstums bei künftigen Vermietungen sowie Zins- und Währungsschwankungen. Die Ziele und zukunftsgerichteten Aussagen des Trust basieren auf bestimmten Annahmen, darunter, dass die Gesamtwirtschaft stabil bleibt, dass künftige Markt- und Wirtschaftsbedingungen wie erwartet eintreffen und dass geopolitische Ereignisse, einschließlich Streitigkeiten zwischen Nationen oder die Erhebung von Gebühren, Zöllen, Kontingenten, Embargos oder anderen Handelsbeschränkungen (einschließlich etwaiger Vergeltungsmaßnahmen auf solche Maßnahmen), die Weltwirtschaft nicht stören werden; dass Inflation und Zinssätze nicht wesentlich über die aktuellen Markterwartungen hinaus steigen werden; dass die Bedingungen auf dem Immobilienmarkt beständig bleiben; dass der Wettbewerb um Akquisitionen im Rahmen des derzeitigen Klimas bleibt; und dass die Kapitalmärkte weiterhin Zugang zu Eigen- und/oder Fremdkapital bieten. Alle zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gelten nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Der Trust übernimmt keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Weitere Informationen zu diesen Annahmen, Risiken und Unwägbarkeiten sind in den Unterlagen enthalten, die der Trust bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht hat, einschließlich seines neuesten Jahresinformationsblatts sowie der Analyse der Finanz- und Ertragslage (MD&A), abrufbar unter www.dreamindustrialreit.ca

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Contacts:

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: Dream Industrial REIT

Alexander Sannikov

President Chief Executive Officer

(416) 365-4106

asannikov@dream.ca

Lenis Quan

Chief Financial Officer

(416) 365-2353

lquan@dream.ca

Bruce Traversy

Chief Investment Officer

(416) 365-3531

btraversy@dream.ca