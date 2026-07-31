New York - Nach den deutlichen Kursgewinnen vom Vortag hat es am Freitag an den US-Börsen nur im frühen Handel nochmals deutliche Kursgewinne gegeben. Der Online-Händler Amazon war zu Wochenschluss der nächste Stimmungstreiber einer voranschreitenden Erholung, die aber schon früh den Schwung verlor. Der rasante Anstieg an der Nasdaq-Börse vom Vortag war eine hohe Bürde, zumal Apple enttäuschte. Der technologielastige Nasdaq 100 startete bis zu 1,8 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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