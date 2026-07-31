Die Hensoldt-Aktie hatte sich in den letzten Wochen wieder nach oben gekämpft, doch am Freitag kommt es nach der Zahlenvorlage zu einem kräftigen Rücksetzer. Aktuell verliert der Spezialist für Rüstungselektronik knapp -7% und ist damit nach Schaeffler schwächster Wert im MDAX. Sind die Zahlen wirklich so schlecht oder stellt der Dip nun eine gute Einstiegsgelegenheit dar? Operativ läuft es rund - Auftragsbestand knackt Rekordmarke Die Halbjahreszahlen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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