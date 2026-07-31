Brandenburgs Kommunen haben im ersten Halbjahr mit 1,4 Millionen Euro erhebliche höhere Zuflüsse aus der verpflichtenden Beteiligung an PV-Freiflächenanlagen erhalten als im Vorjahr. Der Grund: der Zubau hat sich laut dem Verband LEE BB fast verdreifacht. In Deutschland boomt der Bau von PV-Kraftwerken auf Freiflächen. In Brandenburg flössen dadurch wachsende Beträge auf das Konto der Kommunen, teilte der Landesverband Erneuerbare Energien Berlin Brandenburg (LEE BB) mit. Laut der Fachagentur für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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