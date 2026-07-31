Der testierte IFRS-Jahresabschluss 2025 zeigt deutlich höhere Werte bei Plantagen, Grundstücken und Eigenkapital. Zugleich weitet das Zuger Unternehmen seine Aufforstungsprojekte in Paraguay aus und hat die Billigung für einen neuen Wertpapierprospekt erhalten. Vom Aufbau in die Skalierung Für die TREECYCLE AG markiert 2025 den Übergang von der Aufbau- in die Skalierungsphase. Nach dem am 12. Juni 2026 von Grant Thornton testierten IFRS-Jahresabschluss ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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