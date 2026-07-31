Frankfurt/Main - Zum Wochenausklang hat der Dax leicht zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 25.629 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,1 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. An der Spitze der Kursliste rangierten Infineon, Siemens Energy und RWE, am Ende Symrise, Scout24 und Heidelberg Materials.



Zwischenzeitlich sah es im Tagesverlauf nach einem neuen Allzeithoch für den deutschen Leitindex aus - aber knapp unter seinem Rekordhoch bei 25.900 Punkten machte der Dax kehrt. "Die fehlende Marktbreite führte zu einem Verlust des Momentums und zu Gewinnmitnahmen nach einer starken Börsenwoche", sagte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. "Zusätzlich drückten die erneut steigenden Ölpreise auf die Stimmung. Brent über der Marke von 90 Dollar löst Inflationsängste aus."



"Von den geopolitischen Entwicklungen im Nahen Osten ließen sich die Anleger in dieser Woche nicht mehr wirklich beeinflussen und fokussierten sich stattdessen auf die Berichtssaison." Die starke Gegenbewegung bei den Halbleiterunternehmen stützte Europas Börsen zusätzlich. "Der positive Trend konnte auch die schwachen chinesischen Einkaufsmanagerindizes überspielen", so Lipkow.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagnachmittag schwächer: Ein Euro kostete 1,1501 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8695 Euro zu haben.



Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 17 Uhr deutscher Zeit 90,08 US-Dollar; das waren 1,2 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.





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