Berlingen - Wolfgang Greiner übernimmt als exekutiver Verwaltungsrat und CEO die Gesamtverantwortung für die Institute for Service- and Leadership Excellence AG (ISLE AG). Unter deren Dach sind das Hotelranking «Die 101 besten Hotels» sowie das Hotel-Gütesiegel «Fine Hotels ntv» vereint. Mit Wolfgang Greiner gewinnt die ISLE AG eine international erfahrene Führungspersönlichkeit mit jahrzehntelanger Expertise in der Spitzenhotellerie. Während seiner ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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