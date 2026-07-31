Siemens Healthineers hat seine Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr gekappt. Schuld daran ist vor allem die angeschlagene Labordiagnostik-Sparte, die der Konzern ohnehin nicht mehr zum Kerngeschäft zählt. Schwaches China-Geschäft und das Auslaufen älterer Analyse-Systeme belasten dort weiter, und eine Trendwende ist nicht in Sicht. Weniger Umsatz, aber mehr Gewinn Das Management um Konzernchef Bernd Montag erwartet beim vergleichbaren Umsatz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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