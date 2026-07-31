Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat die Sitzung vom Freitag mit Kursverlusten beendet. Nach einem starken Start ebbten die Käufe schnell ab und der Leitindex SMI rutschte am Nachmittag in den roten Bereich. Was genau die Abgaben auslöste, war im Handel nicht so ganz klar auszumachen. Mit Blick auf die politischen Unsicherheiten hätten vermutlich viele Investorinnen und Investoren nach einer starken Woche einen Teil der Gewinne mitgenommen, hiess ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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