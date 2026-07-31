Paris/London - Europas Aktienmärkte sind am Freitag uneinheitlich aus dem Handel gegangen. Die massive Erholung der Halbleiteraktien in Asien liess die Märkte aufatmen, doch in den USA kam die Euphorie nach dem Auftakt an der technologielastigen Nasdaq-Börse schnell zum Erliegen. Dies bremste auch in Europa, zumal die Ölpreise vor dem Hintergrund des anhaltenden Iran-Kriegs wieder etwas stiegen. Der EuroStoxx50 schaffte es am Vormittag mit knapp ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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