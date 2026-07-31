Die Hensoldt Aktie gerät trotz starker Auftragslage unter Druck. Der Sensor- und Radarspezialist verdoppelte im ersten Halbjahr den Auftragseingang, doch Anleger reagieren vorsichtig.Auftragsbestand wächst kräftig Hensoldt hat im ersten Halbjahr von einer sehr starken Nachfrage nach Verteidigungs- und Sicherheitstechnik profitiert. Der Auftragseingang konnte sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verdoppeln. Das zeigt, wie stark der Konzern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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