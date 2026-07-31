Offenbach - Der Deutsche Wetterdienst hat seine Warnung vor schweren Gewittern deutlich ausgeweitet. Neben Teilen der Bundesländer Niedersachsen, Baden-Württemberg und Bayern seien jetzt auch Sachsen-Anhalt, Hessen und Schleswig-Holstein betroffen, teilte der DWD am Freitagabend mit.
Als Folge könne es zu entwurzelten Bäumen, herabstürzenden Dachziegeln und Überflutungen von Kellern und Straßen kommen. Auch Hagelschäden an Gebäuden, Autos und landwirtschaftlichen Kulturen seien möglich.
Hintergrund ist ein Frontensystem, welches ortsfest über der Mitte Deutschlands liegt und heiße Luft im Südosten von etwas kühleren Luftmassen im Norden trennt. Dabei entwickeln sich gebietsweise teils kräftige, vereinzelt schwere Gewitter. Die aktuellen Warnungen gelten zunächst bis in die Nacht zum Samstag. Eine Verlängerung der Warnungen oder eine Ausdehnung auf weitere Gebiete sei möglich, so der DWD.
Als Folge könne es zu entwurzelten Bäumen, herabstürzenden Dachziegeln und Überflutungen von Kellern und Straßen kommen. Auch Hagelschäden an Gebäuden, Autos und landwirtschaftlichen Kulturen seien möglich.
Hintergrund ist ein Frontensystem, welches ortsfest über der Mitte Deutschlands liegt und heiße Luft im Südosten von etwas kühleren Luftmassen im Norden trennt. Dabei entwickeln sich gebietsweise teils kräftige, vereinzelt schwere Gewitter. Die aktuellen Warnungen gelten zunächst bis in die Nacht zum Samstag. Eine Verlängerung der Warnungen oder eine Ausdehnung auf weitere Gebiete sei möglich, so der DWD.
© 2026 dts Nachrichtenagentur