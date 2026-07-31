Bei Amazon haben fehlerhafte KI-Projekte für unerwartet hohe Kosten gesorgt. Intern bezeichneten Mitarbeiter:innen die Ausgaben als "katastrophal teuer". Pikantes Detail: Amazon bietet per AWS eigentlich Tools an, die solche Kosten verhindern könnten. Amazon hat zuletzt tausende Stellen abgebaut und investiert zeitgleich dutzende Milliarden US-Dollar in den Ausbau der KI-Infrastruktur. Die KI-Offensive könnte aber durch Programmierfehler der eingesetzten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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