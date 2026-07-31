Starke Quartalszahlen von Amazon treiben die Erholung an der Wall Street am Freitag voran. Während der Nasdaq seine Erholung fortsetzt, verbucht der Dow Jones den vierten Gewinnmonat in Folge. Apple bremst das Marktgeschehen hingegen ein.Die US-Börsen haben einen versöhnlichen Monatsabschluss hingelegt. Getrieben von gefeierten Zahlen aus dem Tech-Sektor schüttelten die großen Indizes die Sorgen vor weiter steigenden Anleiherenditen ab.Der Dow Jones gewann 0,53 Prozent auf 52.485 Punkte und sicherte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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