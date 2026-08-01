Anzeige / Werbung

Qualcomm erfindet sich neu: Vom Smartphone-Chip zum KI-Giganten?

Qualcomm steht möglicherweise vor einem der wichtigsten strategischen Wendepunkte seiner Unternehmensgeschichte. Der Halbleiterkonzern ist längst nicht mehr nur für Snapdragon-Prozessoren und Mobilfunkmodems bekannt. Künstliche Intelligenz, Rechenzentren, Automobiltechnik, Edge Computing und das Internet der Dinge sollen künftig für deutlich mehr Wachstum sorgen und die Abhängigkeit vom Smartphone-Markt reduzieren.

Besonders spannend ist der aktuelle Wechsel von der klassischen Modem-Architektur hin zu neuen Data-Center-Lösungen. Kann Qualcomm mit seinen energieeffizienten Technologien auch im lukrativen Markt für KI-Rechenzentren Fuß fassen? Die Zusammenarbeit mit Meta, die steigende Bedeutung von Edge AI und die beeindruckenden Wachstumsraten in den neuen Geschäftsbereichen könnten der Aktie zusätzliche Fantasie verleihen.

m Video werfen wir einen detaillierten Blick auf die Geschichte und das Geschäftsmodell von Qualcomm. Wir analysieren das hochprofitable Patent- und Lizenzgeschäft, die Marktposition bei Smartphone-Chips und die Zukunftschancen in den Bereichen Automotive, Mixed Reality, IoT, 5G und 6G. Gleichzeitig beleuchten wir die Risiken durch Apples eigene Modems, den schwächeren Smartphone-Markt und die wachsende Konkurrenz durch selbst entwickelte Chips großer Technologiekonzerne.

Anschließend stehen die aktuellen Geschäftszahlen im Mittelpunkt: Wie entwickeln sich Umsatz, Gewinn und Margen? Welche Unternehmensbereiche wachsen besonders stark? Und kann die neue Data-Center-Strategie tatsächlich zu einem bedeutenden Wachstumstreiber werden?

Im dritten Teil des Videos analysieren wir das aktuelle Chartbild der Qualcomm-Aktie. Welche Kursmarken sind jetzt entscheidend, wo liegen mögliche Unterstützungen und Widerstände und deutet sich möglicherweise eine größere Neubewertung der Aktie an?

?? Kostenloses E-Book zur Space Economy (SpaceX, Rocket Lab, Raumfahrt ETFs uvm.)

?? Deep-dive Aktienanalyse zu NVIDIA

?? Tägliche Webinare für Trader und Anleger

?? Aktuelle Marktanalysen

?? Kostenlose Demo

Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.

CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.