Berlin - Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) hat angesichts der hohen Umfragewerte der AfD vor einer Angstdebatte über die Partei gewarnt. "Je mehr man darüber spricht und Angst erzeugt, desto mehr Aufmerksamkeit bekommt die AfD, was sich dann womöglich in Stimmen ummünzt", sagte Schneider dem "Handelsblatt".



Auf die Frage, ob er vor einem weiteren Aufstieg der AfD zittere, antwortete der SPD-Politiker mit "Nein". Er setze stattdessen auf "nüchterne Arbeit" und darauf, "dass demokratische Kandidaten vor Ort überzeugen können". Umfragewerte wollte Schneider nicht mit Wahlergebnissen gleichsetzen. "Umfragen sind Tendenzen, nicht das Endergebnis", sagte er. Er sei überzeugt, "dass es am Ende für eine demokratische Mehrheit reichen kann".



Der aus Thüringen stammende Minister hob zugleich die Bedeutung einer stärkeren Präsenz "demokratischer Politiker" in Ostdeutschland hervor. "Es gibt nicht so viele Ostdeutsche im Kabinett", sagte Schneider. "Ich bin viel in Ostdeutschland unterwegs, weil ich weiß, dass Präsenz wichtig ist. Und außerdem bin ich einfach gern da."





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