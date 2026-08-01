Kimi K3 lässt KI-Aktien zittern. Das chinesische Modell braucht enorme Rechenleistung, ist kaum günstiger als die Spitze und könnte Nvidia sogar stärken. Ist der neue DeepSeek-Schock nur ein Fehlalarm? Das chinesische Sprachmodell Kimi K3 von Moonshot AI sorgt an den Märkten für Unruhe. Einige Beobachter sprechen bereits von einem möglichen "DeepSeek 2.0". Humberto Nardiello, Fondsmanager bei DPAM, hält diese Sorgen jedoch für überzogen. Kimi K3 arbeitet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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