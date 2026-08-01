Paris - Angesichts der heftigen Kritik hat FIFA-Chef Gianni Infantino am Samstag das Vorhaben aufgegeben, den Verband für private Investoren zu öffnen - ein Vorhaben, das vor dem Hintergrund von Verdachtsmomenten auf Interessenkonflikte Befürchtungen vor einer Kommerzialisierung des Fussballs geweckt hatte. «Nachdem ich mir alle Standpunkte aufmerksam angehört habe, ist klar geworden, dass das Vorhaben Spaltungen verursacht hat (…), die nicht mehr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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