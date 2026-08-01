Rathen - Nach dem schweren Unwetter in der Sächsischen Schweiz mit einem Toten und mehreren Verletzten hat der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) schnelle Hilfe für die Betroffenen vor Ort versprochen.



"Wir lassen die Menschen vor Ort nicht allein", teilte er am Samstag nach einem Besuch des Unglücksgebiets in Rathen mit. "Wir werden helfen, die Schäden zu bewältigen und die Region zu unterstützen." Er sei sich auch sicher, dass auf der Felsenbühne Rathen bald wieder gespielt werde. "Denn die Sächsische Schweiz steht für eine Gemeinschaft, die auch in schweren Zeiten zusammenhält und gemeinsam wieder nach vorn blickt", so der CDU-Politiker.



Bei dem Unwetter war am Freitag ein 38 Jahre alter Mann von einem Baum erschlagen worden. Zudem gab es insgesamt 13 Verletzte zu beklagen. Darüber hinaus entstanden schwere Schäden an vielen beliebten Tourismus-Zielen.





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