Berlin - Der Glaube an den Fortbestand der Bundesregierung ist gering. Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa für die "Bild am Sonntag" gaben 57 Prozent der Befragten an, mit einem vorzeitigen Regierungsende zu rechnen. 29 Prozent erwarten, die Regierung werde bis zum regulären Ende der Wahlperiode 2029 durchhalten. 14 Prozent machten keine Angabe.Gleichzeitig ist das Vertrauen in die Regierung gering, kurzfristig Reformen umzusetzen. Lediglich 25 Prozent der Befragten trauen der Bundesregierung zu, noch in diesem Jahr wichtige Reformen abzuschließen. 65 Prozent glauben nicht daran, dass dies gelingt, 10 Prozent machten keine Angabe.Den größten Handlungsbedarf sehen die Deutschen bei den Themen Rente (64 Prozent), Wirtschaft (63 Prozent) und Gesundheit (62 Prozent). Dahinter folgen innere Sicherheit (54 Prozent) und Migration (53 Prozent).Für die "Bild am Sonntag" hatte das Meinungsforschungsinstitut Insa 1.002 Personen am 30. und 31. Juli 2026 gefragt: "Trauen Sie der neubesetzten Bundesregierung zu, noch in diesem Jahr wichtige Reformen umzusetzen?"(eher) ja: 25'¯Prozent(eher) nein: 65'¯ Prozentweiß nicht / keine Angabe: 10'¯ Prozent"In welchen der folgenden Themengebiete ist Ihrer Meinung nach der Handlungsbedarf der Bundesregierung derzeit besonders groß? Sie können bis zu 5 Themen angeben."Rente: 64'¯ProzentWirtschaft: 63'¯ProzentGesundheit: 62'¯ProzentInnere Sicherheit: 54'¯ProzentMigration: 53'¯Prozentin keinem davon: 2'¯Prozentweiß nicht / keine Angabe: 4'¯Prozent"Hält die aktuelle Bundesregierung Ihrer Meinung nach bis zum regulären Ende der Wahlperiode 2029?"(eher) ja: 29'¯Prozent(eher) nein: 57'¯Prozentweiß nicht / keine Angabe: 14'¯Prozent.