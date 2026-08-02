Washington - US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, geplante Angriffe auf den Iran auszusetzen. Voraussetzung sei, dass zügig ein Abkommen mit Teheran zustande komme.Auf seiner Plattform Truth Social erklärte Trump, sowohl der Iran als auch andere Staaten der Region hätten Washington gebeten, von einem Militärschlag abzusehen. Die Grundzüge einer Einigung stünden bereits, so der Präsident. Diese sehe unter anderem die Wiedereröffnung der Straße von Hormus und ein "Ende der iranischen Atomgefahr" vor.Die Ankündigung folgt auf Medienberichte, wonach die USA für das Wochenende neue, massive Angriffe auf den Iran geplant hätten. Bereits am Samstag hatte Teheran Washington vorgeworfen, die Lage zu verschärfen. Jeder Staat in der Region, der mit den USA kooperiere, werde "in den Flammen des Krieges aufgehen", hieß es aus der iranischen Hauptstadt.Die US-Regierung rief ihre Staatsbürger im Nahen Osten zur Wachsamkeit auf. Sie sollten darauf vorbereitet sein, die Region im Falle einer Eskalation zu verlassen. Flugausfälle, zeitweise Luftraumsperrungen und Reiseunterbrechungen seien möglich, warnte ein Sicherheitshinweis.Zuvor hatte der US-Sender CBS berichtet, dass die USA und Israel eine der bislang härtesten Bombenkampagnen gegen die iranische Energieinfrastruktur geplant hätten. Das Vorhaben sei bereits am Freitag in Trumps Kabinettssitzung thematisiert worden.Trump drohte in seinem Beitrag erneut: Die USA seien "geladen und bereit", gegen den Iran vorzugehen - mit einer militärischen Härte, wie es sie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht gegeben habe. Die Absage der Angriffe begründete er mit dem "künftigen Nutzen für die Welt" und dem Überleben eines "erfolgreichen und wohlhabenden Iran". Eine Reaktion aus Teheran stand zunächst aus. Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman hatte am Samstag Berichten zufolge in einem Telefonat mit Trump seine Besorgnis über die möglichen Angriffe geäußert.Die Beziehungen zwischen Washington und Teheran sind seit dem Scheitern einer Waffenruhe im April, die den Konflikt pausieren sollte, im Juni von wechselseitigen Angriffen geprägt. Erst in dieser Woche meldeten die USA eine "schwere Welle" von Vergeltungsschlägen nach einem versuchten Raketenangriff auf US-Soldaten.Die USA haben iranische Häfen blockiert und Ziele im Land bombardiert. Der Iran wiederum beschoss US-Einrichtungen in mehreren Ländern der Region und attackierte Schiffe in der Straße von Hormus, einer zentralen Route für den weltweiten Öltransport. Die US-amerikanischen und israelischen Angriffe auf den Iran hatten am 28. Februar begonnen und führten zu erheblichen Schwankungen der Ölpreise.