Berlin - Nach den Ereignissen in Ceuta fordern die Grünen im Bundestag die EU-Innenminister auf, die Hintergründe des Ansturms von Zehntausenden Menschen aufzuklären. Bei der Dringlichkeitssitzung der Innenminister am Dienstag müsse es "um Aufklärung gehen und nicht um Populismus auf Kosten des Europäischen Zusammenhalts", sagte die Grünen-Politikerin Sara Nanni der "Rheinischen Post".



Seriös aufzuklären, wer über 70 Menschen in den Tod und viele Zehntausende in eine verzweifelte und zum Scheitern verurteilte Aktion getrieben habe, sollte der gemeinsame Antrieb sein. Die Hinweise verdichteten sich, dass der große Ansturm auf Ceuta kein unkontrolliertes Eindringen, sondern eine "gesteuerte Aktion zur Destabilisierung und politischen Spaltung Spaniens und Europas" gewesen sei, so Nanni. Von wem genau und mit welcher akuten Motivlage, bleibe unklar.



Leider sei diese "menschenverachtende Aktion" erfolgreich gewesen, erklärte Nanni. Das zeige die prompte Entsolidarisierung mit Spanien, der sich auch die deutsche Bundesregierung angeschlossen habe.



Die EU-Innenminister wollen am Dienstag per Videokonferenz über die Krise beraten.





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