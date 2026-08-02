© Foto: wallstreetonline/KI - OpenAIUBS-Chef Sergio Ermotti hält eine KI-Korrektur für gesund. Die größere Gefahr für Anleger sieht er an einer anderen Stelle.Die Euphorie rund um künstliche Intelligenz hat in den vergangenen Monaten für massive Kursgewinne bei vielen Technologieaktien gesorgt. Eine Abkühlung der KI-Rallye sieht UBS-Chef Sergio Ermotti allerdings nicht als Warnsignal. Nach Ansicht des Managers sei eine Korrektur nach den starken Bewegungen der vergangenen Monate sogar notwendig. Die Marktkapitalisierung einiger Unternehmen sei stark gestiegen, gleichzeitig habe sich die Konzentration auf wenige KI-Gewinner deutlich erhöht. "Es ist nur vernünftig, dies zu berücksichtigen", sagte Ermotti im Gespräch mit CNBC. …
Enthaltene Werte: CH0244767585,US84615Q1031Den vollständigen Artikel lesen
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