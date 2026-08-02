Es waren die spektakulärsten Earnings der Woche: Amazon übertrifft im 2. Quartal alle Erwartungen, angetrieben von AWS-Cloud. Vier große Analysehäuser bleiben bullish, doch bei den Kurszielen gehen sie weit auseinander. Amazon hat im zweiten Quartal 2026 die Erwartungen deutlich übertroffen und damit vier große Analysehäuser in ihrem Optimismus bestätigt. Der Konzern erzielte einen Umsatz von 200,6 Milliarden US-Dollar, während der Markt im Schnitt nur mit rund 197 Milliarden gerechnet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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