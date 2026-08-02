© Foto: Samuel Boivin - NurPhotoLebende Kakerlaken, eine blutige Schweinemaske, Morddrohungen: eBay zahlt fast 50 Millionen US-Dollar an ein Ehepaar, das kritisch über den Konzern berichtet hatte.eBay beendet einen der bizarrsten Unternehmensskandale der vergangenen Jahre mit einem millionenschweren Vergleich. Der Online-Marktplatz zahlt fast 50 Millionen US-Dollar an David und Ina Steiner, ein Ehepaar aus Massachusetts, das mit seinem Newsletter EcommerceBytes über die E-Commerce-Branche berichtet. Nach Angaben der Steiners hatten ehemalige eBay-Mitarbeiter sie 2019 mit Drohungen, Überwachung und anonymen Sendungen terrorisiert, weil sie kritisch über das Unternehmen berichtet hatten. Der Vergleich sieht eine …
Enthaltene Werte: US2786421030Den vollständigen Artikel lesen
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